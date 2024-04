Em reviravolta, Biden diz a Netanyahu que política dos EUA em relação a Gaza depende de Israel

A Casa Branca disse que Biden ficou indignado e com o coração partido pelo ataque, mas, antes do telefonema de quinta-feira, o presidente não tinha feito nenhuma mudança fundamental no apoio inabalável de Washington a Israel no seu conflito contra os militantes palestinos do Hamas.

Em Bruxelas, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, apelou a Israel para que, sendo uma democracia, desse maior valor à vida humana e aumentasse o fluxo de auxílio para o enclave. Ele também falou que o "ataque horrível" desta semana contra os trabalhadores da World Central Kitchen precisa ser o último incidente do tipo.

“Neste momento, não há maior prioridade em Gaza do que proteger os civis, aumentar a ajuda humanitária e garantir a segurança daqueles que a prestam. Israel precisa cumprir este compromisso”, disse Blinken aos jornalistas.

(Reportagem de Jeff Mason e Steve Holland)