EUA analisam reportagem de que Israel usou IA para identificar alvos de bombardeio em Gaza

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estavam analisando uma reportagem da mídia de que os militares israelenses estavam usando inteligência artificial para ajudar a identificar alvos de bombardeio em Gaza, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, à CNN em uma entrevista nesta quinta-feira.

A reportagem da +972 Magazine and Local Call foi publicada na quarta-feira.

Separadamente, Kirby também foi questionado na entrevista sobre uma reportagem do Axios de que o gabinete de segurança israelense havia aprovado a abertura da passagem de Erez com Gaza para permitir a entrada de mais ajuda humanitária. Ele disse que, se for verdade, a reportagem seria uma notícia bem-vinda.