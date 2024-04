Família de polonês morto deveria receber indenização de Israel, diz Polônia

VARSÓVIA (Reuters) - Israel deveria pedir desculpas e pagar uma indenização para a família de um polonês que foi morto com outros vários trabalhadores que faziam ajuda humanitária na Faixa de Gaza, afirmaram nesta quinta-feira o primeiro-ministro e o presidente da Polônia.

Cidadãos de Austrália, Reino Unido e Polônia estão entre os sete mortos que trabalhavam para a World Central Kitchen, do renomado chef José Andrés, durante um bombardeio israelense no centro da Faixa de Gaza, na segunda-feira, de acordo com a organização não-governamental.

Damian Sobol, de 35 anos, era um trabalhador de ajuda humanitária que vivia na cidade de Przemysl, no sudeste polonês, de acordo com o prefeito local, Wojciech Bakun.