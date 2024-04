Haitianos tentam fugir da anarquia de gangues enquanto vizinhos reforçam forças armadas

Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores dominicano, Roberto Alvares, afirmou à BBC que cerca de 10 mil militares foram destacados para os 400 km de fronteira, a um "alto custo" para o orçamento nacional e prejudicando o comércio internacional.

O Haiti não possui representantes eleitos e foi rebaixado a um Estado de anarquia, com gangues expandindo quase totalmente seu controle na capital.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, anunciou sua renúncia no dia 11 de março, com a piora da violência impedindo seu retorno do exterior. A condição para sua saída era a instalação de um conselho de transição formado por líderes regionais, que escolheriam seu substituto.

Em 2022, Henry pediu que uma força internacional ajudasse a polícia a restaurar a ordem, mas o processo atrasou e foi suspenso até que o conselho seja instalado.

Soldados das Bahamas e de Belize viajaram para a Jamaica no mês passado para serem treinados por uma força-tarefa canadense para apoiar o envio de tropas da Comunidade do Caribe para o Haiti.

"Essa é apenas mais uma iteração nos esforços contínuos para garantir que as forças regionais sejam proficientes, integradas e preparadas para quaisquer contingências que possam surgir na região", disse o tenente-coronel da Força de Defesa da Jamaica, Kevron Henry.