Israel planeja ajustar táticas de guerra em Gaza após morte de trabalhadores humanitários

Por Dan Williams

JERUSALÉM (Reuters) - Israel afirmou nesta quinta-feira que ajustará suas táticas de guerra em Gaza após a morte de sete trabalhadores humanitários em um ataque aéreo que os militares chamaram de acidente operacional, embora o processo possa levar semanas enquanto a investigação prossegue.

O incidente de segunda-feira alimentou a ira ocidental com o crescente número de vítimas civis no enclave palestino. Entre os funcionários mortos do World Central Kitchen havia cidadãos de Austrália, Reino Unido e Polônia, além de uma dupla nacionalidade EUA-Canadá.