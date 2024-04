Israel reforça defesas após ameaça de vingança do Irã

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas israelenses suspenderam as licenças -- permissões para se afastar das tropas -- de todas as unidades de combate nesta quinta-feira, em meio a preocupações com uma possível escalada da violência, depois que o assassinato de generais iranianos na Síria gerou ameaças de retaliação.

"De acordo com a avaliação situacional, foi decidido que as licenças serão temporariamente suspensas para todas as unidades de combate das IDF (Forças de Defesa de Israel)", disseram os militares em um comunicado.

"A IDF está em guerra e o posicionamento das forças está sob avaliação contínua de acordo com os requisitos", acrescentaram.