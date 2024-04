Maior disseminação da gripe aviária gera preocupação para humanos, diz órgão de saúde animal

A influenza aviária, comumente chamada de gripe aviária, levou ao abate de centenas de milhões de aves em todo o mundo nos últimos anos, sendo o vírus transportado principalmente por aves selvagens migratórias.

Embora o número de surtos tenha sido menor nesta temporada, o vírus se espalhou para novas regiões, incluindo a América do Sul e a Antártida, e atingiu um número maior de animais, dizimando colônias de espécies raras.

As raposas foram as espécies de mamíferos mais afetadas pela gripe aviária, mas o vírus também infectou dezenas de outras espécies, incluindo gatos, tigres, focas, golfinhos e ursos.

"Nos últimos meses, tivemos uma série de mamíferos diversos e variados. É preocupante ver essa extensão para outras espécies", disse a chefe da organização com sede em Paris à Reuters em uma entrevista.

"Em última análise, estamos nos deparando com um número cada vez maior de espécies e de animais contaminados e, portanto, necessariamente com uma carga viral maior, com risco de contaminação de seres humanos", afirmou ela.

Alguns surtos de gripe aviária causaram infecções graves ou fatais em pessoas que tiveram contato próximo com aves selvagens ou aves domésticas, mas até o momento não foi observada nenhuma transmissão sustentada entre humanos. Para a maioria das pessoas que não estão expostas a animais infectados, o risco de contrair a doença é muito baixo, dizem os cientistas.