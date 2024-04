Maior parte de emissões recentes de CO2 está ligada a apenas 57 produtores, mostra relatório

Por Kate Abnett e Riham Alkousaa

BRUXELAS/BERLIM (Reuters) - A grande maioria das emissões de dióxido de carbono que causam o aquecimento do planeta desde 2016 pode ser atribuída a um grupo de 57 produtores de combustíveis fósseis e cimento, disseram pesquisadores nesta quinta-feira.

De 2016 a 2022, as 57 entidades, incluindo países, empresas estatais e companhias de propriedade de investidores, produziram 80% das emissões mundiais de CO2 provenientes da produção de combustíveis fósseis e de cimento, disse o relatório Carbon Majors do think tank sem fins lucrativos InfluenceMap.