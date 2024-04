Otan marca 75º aniversário com bandeiras, bolo e mensagem aos EUA sobre Ucrânia

No segundo dia de uma reunião em Bruxelas, os ministros marcaram a assinatura em Washington, em 4 de abril de 1949, do Tratado do Atlântico Norte que estabeleceu a aliança política e militar transatlântica.

"A Europa precisa da América do Norte para sua segurança", disse Stoltenberg em uma cerimônia na sede da Otan em Bruxelas.

"Ao mesmo tempo, a América do Norte também precisa da Europa. Os aliados europeus fornecem Forças Armadas de classe mundial, vastas redes de inteligência e influência diplomática única, multiplicando o poder dos Estados Unidos."

Os líderes europeus, que constituem a maior parte dos membros da Otan, estão preocupados não apenas com o futuro da Otan caso o ex-presidente Donald Trump derrote Joe Biden na eleição presidencial de novembro, mas também com o contínuo bloqueio do pacote de ajuda à Ucrânia no Congresso, conforme os parlamentares republicanos exigem medidas de segurança nas fronteiras em troca da aprovação do projeto de lei.

A Otan começou com 12 membros da América do Norte e da Europa em sua origem, fundada em resposta aos receios crescentes de que a União Soviética representava uma ameaça militar às democracias europeias.

No cerne da aliança está o conceito de defesa coletiva, a ideia de que um ataque a um membro é considerado um ataque a todos, dando proteção militar dos EUA à Europa Ocidental.