Primeiro-ministro espanhol diz que UE poderia reavaliar relações com Israel se considerar que país violou a lei

MADRID (Reuters) - A União Europeia deveria debater se deve continuar seu relacionamento estratégico com Israel se a Comissão Europeia concluir que Israel violou a lei humanitária em sua guerra em Gaza, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, à TV Al Jazeera.

Em fevereiro, Sánchez e seu colega irlandês pediram a Bruxelas que analisasse com urgência se Israel está cumprindo suas obrigações de direitos humanos na Faixa de Gaza, onde Israel desencadeou uma ofensiva maciça desde um ataque de militantes do Hamas contra o país em outubro.

"No caso da UE, a situação seria a de que há uma porta aberta para um debate no Conselho Europeu para ver se continuamos com essa relação estratégica ou não. Mas isso é algo para o qual precisamos primeiro ter a avaliação da Comissão Europeia", disse Sánchez à Al Jazeera.