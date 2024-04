Referendo no Equador atrai apoio apesar da falta de familiaridade dos eleitores com perguntas

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, deve obter o apoio da maioria dos cidadãos equatorianos em um referendo sobre segurança pública em 21 de abril, de acordo com duas pesquisas de opinião, apesar da falta de familiaridade dos eleitores com as perguntas sendo feitas.

As perguntas -- cinco das quais modificarão a Constituição se forem aprovadas -- são uma resposta ao aumento da violência nas ruas e nas prisões do Equador, que o governo atribui às gangues envolvidas no tráfico de drogas.