Rússia detém mais três suspeitos de participação em ataque a casa de shows

O grupo militante Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, mas a Rússia tem dito, sem fornecer evidências, que acredita que a Ucrânia estava por trás do massacre.

O presidente russo Vladimir Putin disse nesta quinta-feira que a Rússia "não pode ser alvo de ataques terroristas de fundamentalistas islâmicos" porque é um exemplo único de harmonia interreligiosa.

Putin não mencionou a Ucrânia em seus comentários mais recentes, mas já havia dito anteriormente que Kiev tinha a ganhar com o ataque e que quatro suspeitos se dirigiam para a fronteira ucraniana - onde ele afirmou que alguém havia preparado uma "janela" para eles atravessarem - no momento de sua prisão no oeste da Rússia.

A Ucrânia tem negado o envolvimento e os Estados Unidos, que transmitiram um aviso de inteligência a Moscou sobre um ataque iminente de militantes islâmicos, disseram que a tentativa de Moscou de culpar Kiev é propaganda e absurda.

Até o momento, dez suspeitos, em sua maioria do Tajiquistão, foram formalmente colocados sob custódia pré-julgamento.

De acordo com o FSB, dois dos três últimos detidos transferiram dinheiro para a compra de armas de fogo e veículos usados no ataque. O terceiro estava diretamente envolvido no recrutamento de cúmplices e no financiamento dos criminosos.