Taiwan condena agradecimento "sem vergonha" da China por solidariedade global após terremoto

A China está preocupada com os danos e expressou suas condolências a Taiwan e ofereceu ajuda, disse ele, de acordo com uma transcrição de seus comentários publicada no site da missão chinesa na ONU.

"Agradecemos à comunidade internacional por suas expressões de compaixão e preocupação", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan expressou sua indignação com os comentários.

O ministério "condena solenemente o uso sem vergonha do terremoto de Taiwan pela China para conduzir operações cognitivas internacionalmente", disse, usando termo normal de Taiwan para o que considera uma guerra psicológica chinesa.

Isso mostra que a China não tem boa vontade para com Taiwan, acrescentou o ministério.

O governo de Taiwan tem agradecido aos governos e líderes de todo o mundo por suas mensagens de preocupação e ofertas de apoio, inclusive dos Estados Unidos, o mais importante aliado internacional da ilha, apesar da falta de laços diplomáticos.