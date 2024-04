Troca em presidência da Petrobras é iminente, Mercadante é cotado, diz mídia

(Repete texto para ajustar nome do presidente do BNDES no título)

SÃO PAULO (Reuters) - A saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras é "iminente", publicou nesta quinta-feira o canal de notícias CNN Brasil, citando fontes, acrescentando que o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, é cotado para a vaga.

A Globonews também publicou que o presidente do BNDES é cotado para a vaga.