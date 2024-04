Ataque a consulado do Irã na Síria é "ponto de virada", diz chefe do Hezbollah

Diplomatas e analistas afirmam que a elite clerical do Irã não quer uma guerra total com Israel ou com os EUA, o que poderia colocar em risco seu poder, e prefere continuar usando representantes para realizar ataques táticos seletivos contra inimigos.

O Hezbollah, assim como seu aliado Amal e grupos palestinos baseados no Líbano, tem trocado tiros com Israel através da fronteira sul do Líbano desde 8 de outubro.

No sábado, um ataque israelense na cidade de Marjayoun matou três combatentes do Amal, segundo fontes médicas e de segurança. Cerca de 270 integrantes do Hezbollah também foram mortos.

Nasrallah disse nesta sexta que o grupo tem armas e forças que ainda não foram usadas contra Israel.

(Reportagem de Laila Bassam e Maya Gebeily)