Biden sobrevoa ponte que desabou nos Estados Unidos e promete ajuda

À bordo do helicóptero Marine One, Biden sobrevoou a cena do desastre, que deixou seis pessoas mortas, para vê-la de cima. Ele se encontrou com autoridades locais para discutir o impacto econômico do acidente para o porto de Baltimore, um importante destino para navios que trazem automóveis.

Biden afirmou que “não descansará” até que a ponte seja reconstruída e a região volte ao normal. Para isso, ele pediu que o Congresso aprove o financiamento de uma nova estrutura o quanto antes.

“Estou aqui para dizer que sua nação os ajudará, e falo sério”, disse.

Ele prometeu fazer com que as partes responsáveis pelo acidente paguem pelos danos “e sejam responsabilizadas na extensão total que a lei permite”.

O presidente também se encontrou com as famílias das seis pessoas mortas.

Alguns republicanos se opõem à ideia de usar recursos federais na reconstrução da ponte.