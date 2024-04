Espanha faz 2 prisões em investigação de lavagem de dinheiro ligada ao governo venezuelano

MADRID (Reuters) - A polícia espanhola prendeu duas pessoas e fez buscas em várias residências em Madri como parte de uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao governo venezuelano, informou o Tribunal Supremo da Espanha nesta sexta-feira.

A operação foi realizada a pedido do juiz de instrução Joaquin Gadea como parte de uma investigação que ele está conduzindo em cooperação com autoridades de Portugal e dos Estados Unidos, de acordo com o tribunal.

A corte disse que está investigando suspeitos ligados ao governo venezuelano por supostos crimes de lavagem de dinheiro, suborno internacional e associação criminosa.