Israel aprova reabertura de passagem de Erez e uso do porto de Ashdod para ajuda em Gaza

Por James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - Israel disse que aprovou a reabertura da passagem de Erez para o norte de Gaza e o uso temporário do porto de Ashdod, no sul do país, seguindo as exigências dos Estados Unidos de elevar o fornecimento de ajuda humanitária para Gaza.

Durante telefonema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quinta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, exigiu medidas "específicas e concretas" para aliviar a crise humanitária em Gaza, dizendo que poderiam ser impostas condições ao apoio norte-americano se Israel não respondesse.