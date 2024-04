Japão busca cooperação com Coreia do Sul e Filipinas para aumentar segurança regional

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse nesta sexta-feira que deseja cooperar com a Coreia do Sul e as Filipinas, aliados compartilhados com os Estados Unidos, e até mesmo se envolver com a Coreia do Norte para promover a segurança regional.

"O atual ambiente de segurança é difícil e complexo, e estamos em um momento decisivo da história", disse Kishida em uma coletiva de imprensa. "A cooperação entre o Japão e os Estados Unidos e países com ideias semelhantes é uma questão muito importante", acrescentou.

O premiê japonês falou antes de uma cúpula planejada para a próxima semana com o presidente dos EUA, Joe Biden, à medida que os aliados procuram maneiras de combater a crescente influência da China na Ásia e impedi-la de recorrer à ação militar para resolver suas disputas na região.