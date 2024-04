Longevidade é "apenas sorte", diz britânico de 111 anos, o homem mais velho do mundo

LONDRES (Reuters) - O novo homem mais velho do mundo, o britânico John Tinniswood, de 111 anos, disse que sua longevidade é "apenas sorte" e que não há nenhum segredo especial em sua dieta - embora seu prato favorito seja peixe com batatas fritas todas as sextas-feiras.

Tinniswood, que está aposentado há mais de meio século, herdou o título do Guinness World Records do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, de 114 anos, cuja morte foi anunciada nesta semana.

Nascido em 1912 em Merseyside, no norte da Inglaterra, Tinniswood, contador aposentado e ex-funcionário do serviço postal, tem 111 anos e 222 dias.