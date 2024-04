México concede asilo político a ex-vice-presidente do Equador em meio a conflito diplomático

O México solicitará que as autoridades equatorianas concedam a Glas passagem segura para fora do país, disse o ministério em um comunicado.

O governo do Equador não se referiu a Glas em sua declaração anunciando a decisão de expulsar o embaixador do México na quinta-feira, citando, em vez disso, comentários "infelizes" do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

As autoridades equatorianas ficaram irritadas com os comentários de López Obrador sobre as sangrentas eleições do país sul-americano no ano passado, nas quais um candidato à Presidência foi assassinado.

Na quarta-feira, o presidente mexicano comparou o assassinato do candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio, no ano passado, à violência durante a atual temporada eleitoral no México, onde vários candidatos locais foram mortos a tiros.

López Obrador reiterou seus comentários nesta sexta-feira, repetindo a comparação e culpando os veículos de mídia que, segundo ele, são corruptos em toda a América Latina.

O líder mexicano ignorou a expulsão do embaixador e disse que não retaliaria com a mesma medida.