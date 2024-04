Mudança de tom de Biden sobre Israel: tímida para os democratas, exagerada para os republicanos

Foi a primeira vez que Biden, um democrata e um firme defensor de Israel, buscou usar a ajuda norte-americana para influenciar o comportamento militar israelense.

O presidente enfrenta enorme pressão da ala mais à esquerda de seu partido para que faça mais quanto à catástrofe humanitária sofrida pelos palestinos civis em decorrência dos ataques de Israel.

"Não deve haver um cheque em branco. Não devíamos ter um padrão no qual o governo Netanyahu ignora o presidente dos Estados Unidos e mesmo assim precisamos mandar mais 2.000 bombas", disse à Reuters o senador Chris Van Hollen, um democrata.

Membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado, Van Hollen afirmou que Biden também deveria ser publicamente mais "vocal" sobre as expectativas dos EUA para a campanha em Gaza e adotar uma nova abordagem no Conselho de Segurança da ONU, em vez de bloquear resoluções contrárias a Israel.

Outros políticos de esquerda fizeram reclamações semelhantes. O senador Bernie Sanders, um independente que concorre eleitoralmente como democrata, disse ao podcast Pod Save America na quinta-feira: "Em um dia o presidente está 'bravo' com o Netanyahu; no outro dia, 'muito bravo'; no outro, 'muito, muito bravo'. E? Ao mesmo tempo há apoio para mais ajuda militar (a Israel) em um projeto de lei suplementar".

Israel disse que aprovou a reabertura da passagem de Erez, para o norte de Gaza, e o uso temporário do porto de Ashdod, no sul de Israel, seguindo exigências dos EUA para aumentar o fornecimento de ajuda humanitária para Gaza.