Nova rodada de negociações sobre cessar-fogo e reféns em Gaza ocorrerá no fim de semana

Por Steve Holland e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - Uma nova rodada de negociações com o objetivo de chegar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, em troca da libertação de reféns mantidos pelo Hamas, vai acontecer neste fim de semana no Cairo e com representação norte-americana, informou a Casa Branca nesta sexta-feira.

O diretor da CIA, Bill Burns, chefiará a delegação norte-americana, afirmou uma autoridade do país.