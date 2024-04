O trabalho de uma vida destruído: palestinos contabilizam prejuízos da guerra na Faixa de Gaza

"Quando você perde a sua fonte de renda, você fica destruído, e aqueles ao seu redor ficam destruídos", afirmou, ao inspecionar o maquinário danificado e carbonizado de sua fábrica, no campo de refugiados de Jabalia, no norte do enclave palestino.

Esse é um retrato dos enormes danos causados à economia de Gaza durante a ofensiva militar israelense que transformou, nos últimos seis meses, grande parte do território costeiro sitiado em um terreno baldio, principalmente no norte.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, quando militantes do grupo islâmico Hamas, que governa Gaza, invadiram a fronteira com Israel em um ataque que matou cerca de 1.200 pessoas e resultou no sequestro de outras 253, segundo os registros israelenses.

A retaliação de Israel matou mais de 33.000 pessoas, e milhares de outras ainda não foram retiradas dos escombros, segundo autoridades de saúde de Gaza. A maioria dos 2,3 milhões de habitantes do território está desabrigada agora.

Sob um longo bloqueio de Israel, a economia da Faixa de Gaza enfrentava dificuldades há anos, mesmo antes do atual conflito, e tinha uma das mais altas taxas de desemprego do mundo.

O choque econômico da guerra é o maior já observado na história recente, disseram o Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas (ONU) em um relatório recente.