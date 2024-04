Procuradores interrogam presidente do Peru sobre escândalo do Rolex

Ela nega qualquer ilícito ou corrupção, mas não especificou quando comprou os relógios e as joias ou se alguém as deu como um presente. Procuradores dizem suspeitar que o custo das peças exceda as capacidades financeiras da mandatária.

Boluarte deixou a procuradoria em veículo oficial e sem falar com os jornalistas que a esperavam do lado de fora, seguindo para o palácio presidencial. Representantes da procuradoria não responderam inicialmente às perguntas sobre o depoimento.

Na quinta-feira, a presidente escapou do impeachment no Congresso, que rejeitou dois pedidos de impedimento iniciados por parlamentares de esquerda, graças ao apoio de políticos conservadores e de direita, que dizem querer evitar uma crise.

Ex-vice-presidente, empossada como chefe de Estado pelo Congresso em 2022, Boluarte enfrenta grandes protestos há anos por parte de apoiadores de seu antecessor democraticamente eleito, Pedro Castillo, que sofreu impeachment em dezembro de 2022 por tentar fechar o Congresso e depois foi preso.

(Reportagem de Marco Aquino)