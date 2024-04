Resgate em Taiwan após terremoto enfrenta ameaça de deslizamentos; número de mortos chega a 12

Por Fabian Hamacher e Joyce Zhou

HUALIEN, Taiwan (Reuters) - Equipes de resgate em Taiwan enfrentavam ameaça de novos deslizamentos de terra e quedas de rochas na busca de pessoas ainda desaparecidas no terremoto desta semana, nesta sexta-feira, quando o número de mortos subiu para 12, enquanto alguns dos que ficaram presos foram levados a um lugar seguro.

Os socorristas acharam mais dois corpos depois que o terremoto de magnitude 7,2 ocorrido na quarta-feira atingiu o condado de Hualien, no leste do país, que é escassamente povoado e em grande parte rural, deixando centenas de pessoas presas em um parque nacional à medida que pedras desciam as montanhas, interditando estradas.