Rússia dispara 5 mísseis contra Zaporizhzhia e deixa 3 mortos

(Reuters) - A Rússia disparou cinco mísseis contra a cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, nesta sexta-feira, matando pelo menos três pessoas e danificando vários edifícios residenciais e instalações industriais, disse o governador regional.

"O que marca os ataques de hoje: primeiro, houve dois ataques com mísseis e, em seguida, cerca de 40 minutos depois, houve outros ataques no mesmo local - exatamente quando as equipes de resgate e a polícia começaram a trabalhar", disse Ivan Fedorov na TV nacional.

Treze pessoas ficaram feridas, incluindo um menino de 9 anos, e quatro foram hospitalizadas em estado grave. Dois jornalistas estavam entre os feridos na cidade, que fica perto da linha de frente na guerra com as forças russas.