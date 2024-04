Terremoto de magnitude 4,8 atinge região da cidade de Nova York

Charita Walcott, de 38 anos, moradora do bairro do Bronx, em Nova York, disse que o terremoto foi sentido "como um estrondo violento que durou cerca de 30 segundos ou mais".

"Foi como estar em uma roda de tambores, aquela vibração", disse ela.

James Pittinger, prefeito de Lebanon, Nova Jersey, próximo ao epicentro do terremoto, disse que não houve relatos de feridos ou danos significativos, mas que as pessoas estavam nervosas.

"Eu estava sentado em meu escritório em casa quando as coisas começaram a cair das paredes e das prateleiras", disse Pittinger. "Foi uma experiência louca."

No edifício da Organização das Nações Unidas, no centro de Manhattan, a presidente-executiva da Save the Children parou abruptamente de falar ao Conselho de Segurança sobre o conflito Israel-Hamas quando as câmeras começaram a tremer.

"Vocês estão fazendo o chão tremer", brincou o enviado palestino da ONU, Riyad Mansour.