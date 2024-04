Ucrânia admite combates perto de Chasiv Yar, mas nega que Rússia tenha chegado aos subúrbios

KIEV (Reuters) - O Exército da Ucrânia disse nesta sexta-feira que a situação no campo de batalha estava tensa perto da cidade de Chasiv Yar, no leste do país, mas negou os relatos vindos de Moscou de que as tropas russas haviam chegado aos subúrbios.

As forças Russas estão avançando no leste após capturar a cidade de Avdiivka, em fevereiro. A Ucrânia está tentando se defender, mas enfrenta escassez de artilharia à medida que a ajuda militar dos Estados Unidos continua paralisada no Congresso há meses.

A rápida captura de Chasiv Yar, uma cidade com uma população de 12.200 habitantes antes da guerra, situada a oeste da cidade de Bakhmut, em ruínas e ocupada pela Rússia, marcaria um revés terrível para Kiev e indicaria o crescente ímpeto russo no campo de batalha.