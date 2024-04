Venezuela permitirá passagem segura para Argentina de assessores de líder da oposição, diz fonte

Na semana passada, o gabinete do presidente argentino, Javier Millei, disse estar preocupado com a perseguição aos líderes políticos na Venezuela, pouco depois de a Argentina confirmar que as seis pessoas estavam na embaixada.

A oposição está envolvida em negociações internas sobre como apresentar um candidato nas eleições de 28 de julho e quem poderá ser esse candidato.

Machado, que venceu de forma contundente as primárias da oposição em outubro passado, não pode concorrer porque está impedida de ocupar cargos públicos, uma decisão que ela considera injusta. Machado nomeou Corina Yoris como sua sucessora, mas a acadêmica de 80 anos também não conseguiu registar a sua candidatura.

Dois candidatos da oposição, incluindo Manuel Rosales, governador do Estado de Zulia, conseguiram se registrar.

Possíveis substitutos podem ser nomeados até 20 de abril.

Pelo menos outras seis pessoas da equipe de Machado foram presas desde janeiro.