Apoio à Ucrânia é fundamental para restaurar a paz na Europa, diz chanceler alemão

FRANKFURT (Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu a continuação do apoio ocidental à Ucrânia na guerra com a Rússia, dizendo neste sábado que a Alemanha não desistirá dos seus esforços para apoiar Kiev.

Falando em uma reunião de sociais-democratas europeus em Bucareste, Scholz disse que a melhor forma de evitar qualquer escalada, incluindo um potencial conflito entre a Rússia e a OTAN, é o que chamou de dissuasão eficaz.

"A guerra na Ucrânia termina no momento em que o presidente (russo) (Vladimir) Putin decide retirar as suas tropas. No entanto, ele só tomará essa decisão se perceber que não pode vencer a guerra no campo de batalha", disse. A Alemanha forneceu até agora 28 bilhões de euros em apoio militar à Ucrânia.