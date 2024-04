Dois aviões colidem no solo no aeroporto de Heathrow

LONDRES (Reuters) - A ponta da asa de um jato vazio da Virgin Atlantic colidiu com um avião da British Airways parado enquanto era rebocado no aeroporto de Heathrow, em Londres, neste sábado, disseram as companhias aéreas.

O Heathrow, o aeroporto mais movimentado do Reino Unido, disse que nenhum passageiro ficou ferido e não previu qualquer impacto contínuo nas operações do aeroporto.

“Nossa aeronave está sendo avaliada por nossas equipes de engenharia e fornecemos uma aeronave alternativa para limitar o impacto sobre nossos clientes”, afirmou a British Airways em comunicado.