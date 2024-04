Irã diz que membro sênior Estado Islâmico e outros foram presos

(Reuters) - A polícia iraniana anunciou neste sábado a prisão de um importante agente do Estado Islâmico (ISIS) e de dois outros membros do grupo acusados ​​de planejar um ataque suicida durante as celebrações da próxima semana que marcam o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadã.

A polícia disse que Mohammad Zaker, conhecido como "Ramesh", e os outros dois foram presos em Karaj, a oeste da capital Teerã, após confrontos, segundo a mídia iraniana. Outras oito pessoas que acompanhavam os homens também foram detidas, disseram.

O Estado Islâmico, que nutre um forte ódio pela seita xiita dominante no Irã, assumiu a responsabilidade por duas explosões no Irã em janeiro, que mataram quase 100 pessoas e feriram dezenas em um memorial que marcava o quarto aniversário do assassinato do comandante Qassem Soleimani no Iraque, em 2020, por um drone dos EUA.