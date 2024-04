México suspende relações com Equador após prisão de ex-vice-presidente

López Obrador disse ter instruído a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Barcena, a suspender as relações diplomáticas com o Equador, classificando a prisão como um ato "autoritário" e uma violação do direito internacional e da soberania mexicana.

Barcena anunciou a suspensão "imediata" dos laços diplomáticos com o Equador logo depois, no X.

As autoridades equatorianas pediram permissão ao México para entrar na embaixada e prender Glas, que foi condenado a seis anos de prisão em 2017, depois de ter sido considerado culpado de receber subornos da construtora brasileira Odebrecht em troca de lhe conceder contratos governamentais.

Glas, que tem um mandado de prisão preventiva emitido por outro caso de corrupção, queixou-se de estar sendo perseguido por sua filiação política, o que o governo do Equador nega.

As autoridades equatorianas ficaram indignadas esta semana com os comentários de López Obrador sobre as sangrentas eleições no Equador no ano passado, quando um candidato presidencial foi assassinado.

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, assumiu o cargo no final de 2023 e rapidamente enfrentou um conflito crescente com gangues de traficantes, o que o levou a declarar um estado de emergência nacional no início deste ano, que ele estendeu no mês passado.