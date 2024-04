Musk desafia decisão judicial e cancela bloqueio de "determinadas contas populares" do X no Brasil

Em um post separado, respondendo a uma nota do X sobre as decisões judiciais, Musk mencionou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com o questionamento: "por que você está fazendo isso?".

Em sua nota, o X disse que foi forçado por decisões judiciais a bloquear "determinadas contas populares no Brasil", prometendo contestá-las legalmente dentro do possível.

O X disse estar proibido de divulgar quais contas foram afetadas, afirmando que pode receber multas diárias se não cumprir a ordem.

"Não sabemos os motivos pelos quais essas ordens de bloqueio foram emitidas. Não sabemos quais postagens supostamente violaram a lei. Estamos proibidos de informar qual tribunal ou juiz emitiu a ordem, ou em qual contexto", acrescentou.

"Não acreditamos que tais ordens estejam de acordo com o Marco Civil da Internet ou com a Constituição Federal do Brasil e contestaremos legalmente as ordens no que for possível", afirmou no comunicado.

Musk também escreveu mais cedo "por que você está exigindo tanta censura no Brasil?", ao comentar um post anterior publicado por Moraes na rede social.