Tropas israelenses resgatam refém morto em Gaza; Egito sediará novas negociações de trégua

O ministério baseado em Gaza não faz distinção entre combatentes e não-combatentes nos seus relatórios, mas as autoridades locais de saúde dizem que a maioria das vítimas mortais foram civis. Israel diz que pelo menos um terço são combatentes.

O Hamas disse neste sábado que seus combatentes atacaram três tanques israelenses em Khan Younis com mísseis, causando baixas. Não houve comentários imediatos dos militares israelenses, embora tenham dito anteriormente que as tropas haviam se envolvido com homens armados na área.

NEGOCIAÇÕES

Irritado com um ataque aéreo israelense que matou trabalhadores humanitários em Gaza, o presidente dos EUA, Joe Biden, pediu na quinta-feira um “cessar-fogo imediato” e que Israel aumente as medidas de ajuda humanitária.

Posteriormente, Israel aprovou a reabertura da passagem de Erez para o norte de Gaza e o uso temporário do porto de Ashdod, no sul de Israel.

Jamie McGoldrick, coordenador de ajuda da ONU para o Território Palestino Ocupado, saudou as medidas israelenses neste sábado. "Estamos prontos para trabalhar com todas as partes para aliviar o sofrimento das pessoas em Gaza", disse em um comunicado.