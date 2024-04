Trump espera levantar US$43 mi em seu maior evento de arrecadação de fundos até agora

Trump, que selou a indicação do Partido Republicano à eleição presidencial no mês passado, agora pode arrecadar dinheiro com o Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) para o pleito de 5 de novembro.

O Comitê Trump 47, um novo vínculo de arrecadação com o RNC, direciona os fundos ao grupo de liderança Save America antes de qualquer coisa entrar para o Comitê, segundo o convite.

O Comitê Trump 47 está pedindo que os principais doadores contribuam até 814.600 dólares por pessoa. Os primeiros 6.600 dólares da contribuição de qualquer pessoa vão à campanha presidencial de Trump, de acordo com o convite.

No máximo 5.000 dólares por pessoa serão alocados para o Save America. Após o Save America levar sua parte, o RNC receberá até 413.000 dólares. Nos casos das maiores contribuições, uma série de partidos estaduais republicanos também receberão os fundos.

(Reportagem adicional de Gram Slattery)