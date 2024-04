Houthis do Iêmen dizem que atacaram navios ocidentais

Separadamente, um míssil caiu perto de um navio no Golfo de Aden neste domingo, mas não houve danos ao navio ou ferimentos à tripulação no incidente, a 59 milhas náuticas a sudoeste do porto iemenita de Aden, disse a agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO ).

“O comandante do navio relata que um míssil atingiu a água nas proximidades do porto do navio”, disse o UKMTO em uma nota consultiva. “Nenhum dano ao navio foi relatado e a tripulação está segura”, acrescentou.

Não foi informado quem disparou o míssil nem deu mais detalhes. Não ficou imediatamente claro se os ataques relatados pelas agências britânicas foram iguais aos últimos incidentes reivindicados pelos Houthis.

(Reportagem de Adam Makary, Muhammad Al Gebaly, Hatem Maher, Tala Ramadan e Clauda Tanios)