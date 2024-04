Inundações recordes aumentam na Rússia e forçam milhares de pessoas a desocupar casas

O rio Ural, que nasce nos Montes Urais e deságua no Mar Cáspio, subiu vários metros em poucas horas na sexta-feira devido ao degelo, rompendo o aterro de uma barragem na cidade de Orsk, 1.800 km a leste de Moscou. .

Mais de 4.000 pessoas foram retiradas em Orsk, com áreas da cidade de 230 mil habitantes sendo inundadas. Imagens publicadas pelo Ministério de Emergências mostraram pessoas atravessando com água na altura do pescoço, resgatando cães abandonados e viajando por estradas inundadas em barcos e canoas.

A agência de notícias estatal TASS informou que seis adultos e três crianças foram hospitalizados em Orsk, mas a condição deles não era fatal.

O presidente Vladimir Putin ordenou que o ministro de Emergências, Alexander Kurenkov, voasse para a região. O Kremlin disse no domingo que as inundações agora também eram inevitáveis ​​na região de Kurgan, nos Urais, e na região siberiana de Tyumen.

Putin conversou com os governadores das regiões por telefone, disse o Kremlin.

Na cidade de Kurgan, que tem uma população de 310 mil habitantes, as autoridades ordenaram que os moradores de um bairro ribeirinho saíssem com urgência, dizendo que as águas das enchentes chegariam em breve à cidade.