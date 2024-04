Israel reduz tropas no sul de Gaza e Egito sediará novas negociações

Por Ari Rabinovitch e Nidal al-Mughrabi

(Reuters) - Israel disse neste domingo que retirou mais soldados do sul de Gaza, deixando apenas uma brigada, enquanto o país e o Hamas enviavam equipes ao Egito para novas negociações sobre um potencial cessar-fogo no conflito de seis meses.

Israel tem reduzido os números em Gaza desde o início do ano para aliviar os reservistas e está sob pressão crescente do seu aliado Washington para melhorar a situação humanitária, especialmente depois do assassinato de sete trabalhadores humanitários na semana passada.