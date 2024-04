Lula convoca Haddad, Silveira e Costa para reunião que pode decidir comando da Petrobras, dizem fontes

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião para este domingo, às 20h, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmaram à Reuters duas fontes com conhecimento da agenda, que pode decidir o futuro do comando da Petrobras.

A reunião ocorre após uma semana marcada por ruídos envolvendo o futuro do presidente-executivo da estatal, Jean Paul Prates. Na quinta-feira, fontes do governo disseram que a demissão do CEO da estatal era provável nos próximos dias.

Uma das fontes ouvidas neste domingo afirmou que a expectativa é de que Prates não "chegue ao final da semana".