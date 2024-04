Musk afirma que demandas de Moraes ao X violam lei brasileira e irá divulgá-las

(Reuters) - O dono do X, o bilionário Elon Musk, voltou a citar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em publicação na plataforma neste domingo, afirmando que publicará as demandas do magistrado e como essas solicitações "violam a lei brasileira".

Na véspera, Musk desafiou decisões judiciais para bloquear determinadas contas do X no Brasil, afirmando que a plataforma poderá ter de fechar seu escritório no país e mencionou Moraes com o questionamento "por que você está fazendo isso?".

"Em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira", afirmou Musk neste domingo.