Rússia diz que Ucrânia atacou cúpula acima de reator desligado em usina nuclear

MOSCOU (Reuters) - A Ucrânia atingiu a cúpula acima de um reator desligado na usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, neste domingo, embora os níveis de radiação estivessem normais e não houvesse danos graves, disse a administração da usina instalada pela Rússia.

Não ficou imediatamente claro que arma foi usada contra a central nuclear, que foi tomada pelas forças russas pouco depois da invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. A central disse anteriormente que tinha sido atacada por drones ucranianos.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que tem especialistas no local, relatou ter sido informada pela central russa de que um drone tinha detonado no local e que a informação era “consistente” com as observações da AIEA.