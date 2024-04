Sistema de energia da Ucrânia se estabilizou, não são esperadas grandes importações, diz ministério

KIEV (Reuters) - O sistema de energia ucraniano, gravemente danificado pelos ataques de mísseis russos nas últimas semanas, está agora quase completamente estabilizado e o Ministério da Energia disse neste domingo que não são esperadas grandes importações.

As importações de eletricidade da Ucrânia atingiram uma máxima histórica no final de março, depois de uma série de ataques com mísseis russos contra infraestruturas cruciais ter causado apagões em muitas partes do país.

Desde 22 de março, as forças russas têm atacado quase diariamente as centrais térmicas e hidrelétricas ucranianas, bem como as principais redes, o que levou aos apagões.