STF abre inquérito contra Elon Musk por obstrução de Justiça envolvendo X

No sábado, Musk havia desafiado decisões judiciais para bloquear determinadas contas do X no Brasil, afirmando que a plataforma poderá ter de fechar seu escritório no país e mencionou Moraes com o questionamento "por que você está fazendo isso?".

"Em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira", afirmou Musk neste domingo.

Procurado, o X não respondeu de imediato a pedido de comentário.

INSTRUMENTALIZAÇÃO CRIMINOSA

Na decisão, Moraes também determinou a inclusão de Musk no inquérito das chamadas milícias digitais por, em tese, "dolosa instrumentalização criminosa" da rede social X, anteriormente chamada de Twitter, com fatos investigados no inquérito das fake news e outras apurações.

O ministro do STF decidiu ainda que o X tem de se abster de desobedecer qualquer ordem judicial já determinada, inclusive de realizar qualquer tipo de reativação de perfil cujo bloqueio havia sido determinado pelo STF ou Tribunal Superior Eleitoral. Em caso de descumprimento, a empresa pode sofrer multa diária de 100 mil reais por perfil e a responsabilidade por desobediência à ordem judicial são os responsáveis legais pelo X no Brasil.