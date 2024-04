Trump diz que US$50 mi foram levantados na maior arrecadação de fundos até agora

Trump falou por cerca de 45 minutos, abordando a economia e a fronteira sul com o México, disse à Reuters o arrecadador de fundos George Glass, ex-embaixador de Trump em Portugal. “Ele também falou muito sobre a unificação do partido.”

A equipe do candidato republicano enfatizou que a arrecadação foi o dobro do que Biden arrecadou no mês passado, mais de 25 milhões de dólares, em um evento repleto de estrelas como os ex-presidentes democratas Bill Clinton e Barack Obama.

Os números não serão confirmados até que os registros sejam submetidos à Comissão Eleitoral Federal. As campanhas às vezes exageram na arrecadação de fundos para impulsionar as doações.

A campanha de Trump disse no mês passado que não conseguiria igualar os totais de arrecadação de fundos de Biden este ano. A sua campanha, juntamente com um comitê conjunto de angariação de fundos, arrecadou 20,3 milhões de dólares em fevereiro, em comparação com os mais de 53 milhões de dólares angariados pelo esforço de reeleição de Biden nesse mês.

(Com reportagem adicional de Gram Slattery)