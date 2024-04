Ataques aéreos russos no norte e sul da Ucrânia deixam 4 mortos

(Reuters) - Ataques russos com mísseis e bombas guiadas nesta segunda-feira mataram quatro pessoas no sul e no norte da Ucrânia, segundo autoridades.

Um ataque com mísseis matou três pessoas e feriu pelo menos outras oito na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país, disse o governador regional Ivan Fedorov.

Um prédio industrial, sete blocos de apartamentos, bem como instalações médicas e educacionais foram danificados no local, disseram as autoridades. Elas não revelaram a natureza do local industrial.