Bogotá terá de racionar água devido a reservatórios baixos

BOGOTÁ (Reuters) - A capital da Colômbia, Bogotá, começará a racionar água esta semana para aliviar as secas causadas pelo padrão climático El Niño, que exacerbou a estação seca do país andino e fez com que os níveis dos reservatórios caíssem, disse o prefeito Carlos Galan nesta segunda-feira.

As restrições também se aplicarão a 11 municípios próximos à capital, afetando pelo menos 9 milhões de pessoas.

O fenômeno El Niño chegou à Colômbia no final de 2023, causando altas temperaturas e secas que levaram a incêndios florestais em todo o país andino e levaram os reservatórios aos níveis mais baixos em décadas.