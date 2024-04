EUA, Reino Unido e Austrália consideram cooperar com Japão em pacto de segurança

Seu primeiro pilar foi projetado para entregar submarinos com propulsão nuclear à Austrália. O comunicado não propôs que o Japão fosse envolvido nessa parte do pacto.

No entanto, um segundo pilar foca na entrega de capacidades avançadas e compartilhamento de tecnologias em vários setores, como computação quântica, hipersônico, inteligência artificial e cibertecnologia.

“Reconhecendo os pontos fortes do Japão e as suas estreitas parcerias bilaterais de defesa com os três países, estamos considerando a cooperação com o Japão em projetos de capacidades avançadas do Pilar 2 do Aukus”, afirmou o comunicado, publicado pelo governo britânico.

A China tem classificado o pacto Aukus de perigoso e alertou que ele poderia estimular uma corrida armamentista na região.

O secretário-chefe do gabinete japonês, Yoshimasa Hayashi, havia dito mais cedo que nada fora decidido sobre cooperação com o Aukus neste momento.

(Reportagem adicional de Muvija M)