Ex-general venezuelano é condenado a mais de 21 anos de prisão por ajudar as Farc

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Um ex-general venezuelano próximo ao falecido ex-presidente de esquerda Hugo Chávez foi condenado a 21 anos e oito meses de prisão nos Estados Unidos nesta segunda-feira por fornecer armas ao grupo rebelde Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Cliver Alcala, de 62 anos, se declarou culpado no último mês de junho de duas acusações por fornecer apoio material ao grupo terrorista e por transferência ilícita de armas de fogo. Os EUA consideram as Farc, desmembradas em 2016 como parte de um histórico acordo de paz com o governo colombiano, um grupo terrorista.